Китай спростить оформлення віз для туристів з США

Про це повідомляє Reuters.

Це останній крок Китаю, спрямований на відродження туризму і стимулювання другої за величиною економіки світу після спаду під час пандемії COVID-19.

Згідно з повідомленням посольства, заявникам на отримання туристичної візи в США більше не потрібно буде подавати бронювання авіаквитків, бронювання готелів або лист-запрошення.

Нещодавно Пекін відкрив можливість для власників паспортів з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії відвідувати країну без віз з 1 грудня.

Безвізовий режим триватиме 12 місяців, протягом яких туристи з цих шести країн зможуть відвідувати Китай до 15 днів.

У листопаді Китай також розширив свою політику безвізового транзиту до 54 країн.