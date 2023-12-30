Китай спростить оформлення віз для туристів з США
У п'ятницю, 29 грудня, посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що з 1 січня спростить оформлення віз для туристів зі США, скоротивши кількість необхідних документів
Про це повідомляє Reuters.
Це останній крок Китаю, спрямований на відродження туризму і стимулювання другої за величиною економіки світу після спаду під час пандемії COVID-19.
Згідно з повідомленням посольства, заявникам на отримання туристичної візи в США більше не потрібно буде подавати бронювання авіаквитків, бронювання готелів або лист-запрошення.
Нещодавно Пекін відкрив можливість для власників паспортів з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії відвідувати країну без віз з 1 грудня.
Безвізовий режим триватиме 12 місяців, протягом яких туристи з цих шести країн зможуть відвідувати Китай до 15 днів.
У листопаді Китай також розширив свою політику безвізового транзиту до 54 країн.
- 9 грудня стало відомо, що Сполучені Штати Америки прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, щоб зменшити напруженість між державами.
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