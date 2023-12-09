США закликають Китай відновити військові переговори, - Білий дім
Сполучені Штати Америки прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, щоб зменшити напруженість між державами
Про це повідомляє Reuters.
Такі домовленості досягнуто у листопаді під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США хочуть дати поштовх військовим переговорам з Пекіном, щоб "зменшити прорахунки та непорозуміння".
Кірбі розповів, що переговори досі не відновили, оскільки Китай не знайшов заміну колишньому міністру оборони, генералу Лі Шанфу, якого звільнили в жовтні.
"Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були активовані", - сказав представник Білого дому.
- 14 листопада Сі Цзіньпінь уперше за 6 років прибув до США.
- У середу, 15 листопада, президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілись у Каліфорнії на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
- В ході переговорів президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін досягли угоди про відновлення переговорів на військовому рівні між країнами.
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