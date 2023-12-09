США закликають Китай відновити військові переговори, - Білий дім

Про це повідомляє Reuters.

Такі домовленості досягнуто у листопаді під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США хочуть дати поштовх військовим переговорам з Пекіном, щоб "зменшити прорахунки та непорозуміння".

Кірбі розповів, що переговори досі не відновили, оскільки Китай не знайшов заміну колишньому міністру оборони, генералу Лі Шанфу, якого звільнили в жовтні.

"Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були активовані", - сказав представник Білого дому.