Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти

Про це, за інформацією "Української правди" Цинь Ган заявив в ефірі CBS, повідомляє Еспресо.TV

"Є дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми спростовуємо це... Ми вже ясно дали зрозуміти, що, знаєте, національний суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, мають шануватися та захищатися... Китай є частиною вирішення, а не частиною проблеми", - зазначив дипломат.

При цьому Ган повідомив, що на другий день війни Сі Цзіньпін просив президента РФ Володимира Путіна подумати про проведення мирних переговорів з Україною.

За його словами, Китай не займається постачанням зброї та боєприпасів будь-якій зі сторін, відправляючи лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

Також Ган зазначив, що між Москвою та Пекіном зараз нормальна фінансова, торговельно-економічна та енергетична співпраця. За його словами, Росію і Китай пов'язує більше 4000 км спільного кордону, тому КНР не хоче псувати дружні та сусідні стосунки з РФ.

Окрім цього, посол не зміг назвати вторгнення Росії в Україну "вторгненням". За його словами, потрібно шукати дипломатичні рішення.

При цьому Ган не відповів на питання, як би реагував Китай, якби на кордон із цією країною Росія стягнула 150 тисяч військових.

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