Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Самарський.

"Китай та Захід мають певні спільні інтереси щодо цієї війни. Вони збігаються в тому, що ні Захід, ні Китай не хочуть програшу Росії, просто Захід хоче, щоб Україна перемогла, але так, щоб РФ не програла. Китаю програш Росії геть не цікавий, бо ще вони знайдуть таку цілісну країну з президентом, від якого він буде мати все що завгодно", - сказав він.

На думку дипломата, Китаю не потрібна подальша війна, яка у разі поставок зброї РФ буде супроводжуватися аналогічними поставками Україні.

"За умови дуже низької якості російської армії, це може привести до непередбачуваних внутрішньополітичних подій у самій РФ, аж до розпаду. Я впевнений, щоб варіант розпаду Росії уже опрацьований в Китаї. Це для них все ж таки не головний і не найцікавіший варіант", - підсумував Самарський.