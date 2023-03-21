Китай та Захід мають спільний інтерес щодо війни в Україні, - дипломат Самарський
Китай та Захід мають певні спільні інтереси щодо цієї війни. Вони збігаються в тому, що ні Захід, ні Китай не хочуть програшу Росії
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Самарський.
"Китай та Захід мають певні спільні інтереси щодо цієї війни. Вони збігаються в тому, що ні Захід, ні Китай не хочуть програшу Росії, просто Захід хоче, щоб Україна перемогла, але так, щоб РФ не програла. Китаю програш Росії геть не цікавий, бо ще вони знайдуть таку цілісну країну з президентом, від якого він буде мати все що завгодно", - сказав він.
На думку дипломата, Китаю не потрібна подальша війна, яка у разі поставок зброї РФ буде супроводжуватися аналогічними поставками Україні.
"За умови дуже низької якості російської армії, це може привести до непередбачуваних внутрішньополітичних подій у самій РФ, аж до розпаду. Я впевнений, щоб варіант розпаду Росії уже опрацьований в Китаї. Це для них все ж таки не головний і не найцікавіший варіант", - підсумував Самарський.
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