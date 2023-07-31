Про це з посиланням на Китайську аерокосмічну науково-технічну корпорацію (CASC) повідомляє CGTN.

Стало відомо, що новий воднево-кисневий двигун китайської розробки, який успішно пройшов низку тестів, має діаметр 3,35 метра, важить 10-тонн і вважається високопродуктивним ракетним модулем, що матиме широке використання в ракетній галузі.

Його розробили інженери 703-го науково-дослідного інституту CASC на основі попередньої моделі 3-метрового діаметра.

Зазначається, що розробники запевняють, що новий апарат здатний задовольнити майбутні потреби в запуску ракет-носіїв середнього класу нового покоління й матиме широкий ринковий попит.

Також повідомляється, що у двигуні застосовано технологію оптимізації змішування пального з окислювачем, що дозволило істотно спростити процес запуску та скоротити час на підготовку старту ракети-носія.

Розробники також вважають, що новий двигун більше підходить для швидкого запуску космічних ракет партіями, з коротким інтервалом одна за одною.