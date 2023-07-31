Китай успішно випробував двигун кораблів, які досліджуватимуть глибокий космос
У Китаї завершено комплексні випробування нового воднево-кисневого ракетного двигуна для космічних кораблів, які в майбутньому будуть використовуватися в програмах дослідження глибокого космосу
Про це з посиланням на Китайську аерокосмічну науково-технічну корпорацію (CASC) повідомляє CGTN.
Стало відомо, що новий воднево-кисневий двигун китайської розробки, який успішно пройшов низку тестів, має діаметр 3,35 метра, важить 10-тонн і вважається високопродуктивним ракетним модулем, що матиме широке використання в ракетній галузі.
Його розробили інженери 703-го науково-дослідного інституту CASC на основі попередньої моделі 3-метрового діаметра.
Зазначається, що розробники запевняють, що новий апарат здатний задовольнити майбутні потреби в запуску ракет-носіїв середнього класу нового покоління й матиме широкий ринковий попит.
Також повідомляється, що у двигуні застосовано технологію оптимізації змішування пального з окислювачем, що дозволило істотно спростити процес запуску та скоротити час на підготовку старту ракети-носія.
Розробники також вважають, що новий двигун більше підходить для швидкого запуску космічних ракет партіями, з коротким інтервалом одна за одною.
- У суботу, 29 липня, о 06:04 за київським часом компанія SpaceX відправила у космос найбільший супутник Jupiter 3, який важить понад дев’ять тонн.
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