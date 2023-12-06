Китай успішно запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій
Вночі 6 грудня Китай успішно відправив у космос супутник для тестування інтернет-технологій
Про це пише CGTN.
Зазначається, що супутник був запущений ракетою Smart Dragon-3 о 3:24 ранку за пекінським часом і вийшов на задану орбіту.
Чотириступенева ракета SD-3, розроблена Китайською академією технологій ракет-носіїв, є комерційною ракетою, призначеною в основному для ринку мереж супутникового угруповання.
Ракету відрізняє висока економічність, гнучкий режим запуску та швидкий запуск.
- LandSpace Technology, одна з приватних космічних компаній Китаю, що базується в Пекіні, готується до запуску супутника на орбіту в рамках ключового комерційного випробування своєї ракети, що працює на метані та рідкому кисні.
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