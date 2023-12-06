Китай успішно запустив експериментальний супутник для інтернет-технологій

Про це пише CGTN.

Зазначається, що супутник був запущений ракетою Smart Dragon-3 о 3:24 ранку за пекінським часом і вийшов на задану орбіту.

Чотириступенева ракета SD-3, розроблена Китайською академією технологій ракет-носіїв, є комерційною ракетою, призначеною в основному для ринку мереж супутникового угруповання.

Ракету відрізняє висока економічність, гнучкий режим запуску та швидкий запуск.