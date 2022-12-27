Китай успішно запустив супутник дистанційного зондування Землі "Гаофень-11 04"

Про це інформують на сайті Сіньхуа.

"Китай у вівторок успішно запустив і вивів на задану орбіту супутник дистанційного зондування Землі високого дозволу "Гаофень-11 04", - йдеться в повідомленні.

О 15:37 за пекінським часом із космодрому Тайюань на півночі Китаю відбувся запуск супутника за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б".

Цей космічний апарат необхідний для проведення дослідів земельних ресурсів, у сфері міського планування, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур, запобігання стихійним лихам і пом'якшення їх наслідків.

Повідомляється, що для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 457-м.

29 жовтня стало відомо, що Китай запустив у космос новий експериментальний супутник.

23 грудня стало відомо, що китайська компанія GalaxySpace прискорює дослідження та розробку супутників із пласкими панелями, які можна у великій кількості відправляти у космос із метою створення сузір'я супутникового інтернету.

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