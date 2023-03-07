Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, повідомляє CNN.

За його словами, Сполучені Штати роблять такі заяви, в той час, як самі постачають зброю Тайваню.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як той продовжують продавати зброю Тайваню?" – запитав Цінь Ган під час пресконференції в Пекіні.

Він назвав "абсурдним" втручання вищих посадових осіб США в питання Тайваню. Водночас Цінь Ган запевнив, що Китай не надавав озброєння Росії.

"Китай не створив кризу, він не є стороною кризи та не надав зброї жодній зі сторін", - сказав Цінь Ган.