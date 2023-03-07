Китай відповів на попередження США про неприпустимість постачання зброї РФ
У МЗС Китаю обурилися через попередження США про неприпустимість постачання зброї Росії, в той час, як Вашингтон продовжує продавати її Тайваню
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, повідомляє CNN.
За його словами, Сполучені Штати роблять такі заяви, в той час, як самі постачають зброю Тайваню.
"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як той продовжують продавати зброю Тайваню?" – запитав Цінь Ган під час пресконференції в Пекіні.
Він назвав "абсурдним" втручання вищих посадових осіб США в питання Тайваню. Водночас Цінь Ган запевнив, що Китай не надавав озброєння Росії.
"Китай не створив кризу, він не є стороною кризи та не надав зброї жодній зі сторін", - сказав Цінь Ган.
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