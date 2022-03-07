Китай висловив готовність виступити посередником між Україною та РФ

Про це повідомляє CNN.



Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін заявив про готовність бути "посередником" між Москвою і Києвом.



"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародною спільнотою для проведення необхідного посередництва, коли це необхідно", - сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час своєї щорічної пресконференції.



Він не уточнив, що може означати така роль, або рівень потенційної участі Китаю. Водночас Ван Ї повторив, що дружба між Росією та Китаєм "тверда, як камінь" і відносини між двома країнами - "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".



У розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 5 березня голова МЗС КНР закликав США, НАТО та Європу вести "рівний діалог" з Росією щодо війни в Україні.



Видання зазначає, що Китай досі уникав називати напад Росії в Україну "вторгненням", натомість повторюючи, що конфлікт випливає з "складної історії та реальності", і вказуючи на розширення НАТО на схід як на першопричину вторгнення Москви.



Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".