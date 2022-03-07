Китай висловив готовність виступити посередником між Україною та РФ
Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий виступити "посередником" між Україною та Росією
Про це повідомляє CNN.
Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пекін заявив про готовність бути "посередником" між Москвою і Києвом.
"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародною спільнотою для проведення необхідного посередництва, коли це необхідно", - сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час своєї щорічної пресконференції.
Він не уточнив, що може означати така роль, або рівень потенційної участі Китаю. Водночас Ван Ї повторив, що дружба між Росією та Китаєм "тверда, як камінь" і відносини між двома країнами - "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".
У розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 5 березня голова МЗС КНР закликав США, НАТО та Європу вести "рівний діалог" з Росією щодо війни в Україні.
Видання зазначає, що Китай досі уникав називати напад Росії в Україну "вторгненням", натомість повторюючи, що конфлікт випливає з "складної історії та реальності", і вказуючи на розширення НАТО на схід як на першопричину вторгнення Москви.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе