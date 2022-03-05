Події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити, - глава МЗС КНР
Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І.
Китай закликає Росію та Україну до прямих переговорів. Про це йдеться у пресрелізі МЗС Китаю, - інформує Еспресо.TV.
Під час телефонної розмови глави зовнішньополітичного відомства КНР та держсекретаря США Ентоні Блінкена Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хотіла б бачити китайська сторона.
"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав Ван І.
У зв'язку з цим, Китай закликає поважати та захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.
"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти суперечностей і проблем, які нагромадилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії та прагнути до створення збалансованої, ефективної й стійкої безпеки, відповідно до принципу неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе