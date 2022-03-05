Події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити, - глава МЗС КНР

Китай закликає Росію та Україну до прямих переговорів. Про це йдеться у пресрелізі МЗС Китаю, - інформує Еспресо.TV.



Під час телефонної розмови глави зовнішньополітичного відомства КНР та держсекретаря США Ентоні Блінкена Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хотіла б бачити китайська сторона.

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав Ван І.

У зв'язку з цим, Китай закликає поважати та захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.

"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти суперечностей і проблем, які нагромадилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії та прагнути до створення збалансованої, ефективної й стійкої безпеки, відповідно до принципу неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb