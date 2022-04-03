Китай впускає на свою територію крадені РФ літаки для транспортування вантажів, - Михайло Ткач

Це з’ясував журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

"Російська вантажна авіакомпанія Aviastar-TU Airlines у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. Ще в лютому ці літаки були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать відповідні бортові номери. Саме реєстрацію на Бермудських островах мають літаки Boeing, які Росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС ухвалив рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ і тому лізингодавці вимагають повернення літаків, але Росія відмовилась. Після чого країну було звинувачено у викраденні бортів на сумму більше ніж 20 млрд доларів", - пише журналіст.

У березні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав крадіжку. За словами посадовця запити на повернення надійшли на більше, ніж 500 літаків.

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14 березня президент РФ Путін своїм підписом дозволив красти іноземні літаки та підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

"Саме в березні п’ять літаків Boeing 757-200(F) російської вантажної компанії Aviastar-TU Airlines було перереєстровано з Бермудських островів в Росії. На підтвердження цього служать отримані літаками російські бортові номери замість бермудських", - зазначає Михайло Ткач.

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Дані публічних онлайн радарів свідчать що всі 5 літаків після крадіжки та перереєстрації в Росії регулярно літають до Китаю. Загалом таких перельотів від початку війни було здійснено більше двадцяти.

Також деякі з зазначених літаків декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

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