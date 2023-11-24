Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн

Про це повідомляє BBC.News.

З грудня по 30 листопада 2024 року власники звичайних паспортів цих країн можуть вести бізнес або подорожувати Китаєм без візи терміном до 15 днів, йдеться у повідомленні.

Метою такого тесту є "сприяння високоякісному розвитку та відкритості Китаю", заявила 24 листопада прессекретар Мао Нін.

Наразі більшості мандрівників потрібна віза для в'їзду в Китай, проте без віз до Китаю з метою бізнесу, туризму, сімейних візитів і транзитом не більше ніж на 15 днів в'їжджають громадяни Сінгапуру та Брунею.

В березні 2023 року Китай знову почав видавати всі види віз, на які були запроваджені суворі обмеження на подорожі з березня 2020 року через пандемію коронавірусу.