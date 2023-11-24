Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що протягом року пробно вводить безвізовий режим для громадян Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії
Про це повідомляє BBC.News.
З грудня по 30 листопада 2024 року власники звичайних паспортів цих країн можуть вести бізнес або подорожувати Китаєм без візи терміном до 15 днів, йдеться у повідомленні.
Метою такого тесту є "сприяння високоякісному розвитку та відкритості Китаю", заявила 24 листопада прессекретар Мао Нін.
Наразі більшості мандрівників потрібна віза для в'їзду в Китай, проте без віз до Китаю з метою бізнесу, туризму, сімейних візитів і транзитом не більше ніж на 15 днів в'їжджають громадяни Сінгапуру та Брунею.
В березні 2023 року Китай знову почав видавати всі види віз, на які були запроваджені суворі обмеження на подорожі з березня 2020 року через пандемію коронавірусу.
- У Китаї заявили, що вперше за три роки після початку пандемії COVID-19 знову видаватимуть іноземним туристам візи всіх типів. Видача розпочнеться в середу, 15 березня.
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