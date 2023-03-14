Про це інформує Reuters.

Скасування заходу, спрямованого на припинення видачі віз іноземцям на тлі пандемії коронавірусу, відбулося після того, як минулого місяця Китай оголосив про перемогу над сплеском вірусу в країні. Таке підвищення туристичного сектору має допомогти відродити китайській економіці 17 трильйонів доларів, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання майже за півстоліття.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило 14 березня, що в тих районах країни, для відвідування яких до пандемії не потрібні були візи, повернуть безвізовий в'їзд. Мовиться, зокрема, про туристичний острів Хайнань і круїзні судна, що проходять через порт Шанхая. Також для іноземців з Гонконгу та Макао відновлять безвізовий в'їзд до південного виробничого центру Гуандун.

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У МЗС також зазначили, що ті іноземні туристи, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року і термін дії яких ще не скінчився, також зможуть в'їхати до Китаю.

"Відновлення подачі заявок на всі типи віз усуває ще одну значну перешкоду для відновлення нормальних подорожей між Великою Британією та Китаєм", - сказав директор Китайсько-британської ділової ради Том Сімпсон.

За його словами, рада вже помітила, що заявки на ділові поїздки та кількість прибуттів до Китаю почала збільшуватися з січня. Розраховують, що новина про відновлення видачі віз призведе до ще більшого зростання кількості відвідувань, зокрема з метою туризму.