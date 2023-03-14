Китай вперше з 2020 року відновить видачу всіх типів віз для іноземців
У Китаї заявили, що вперше за три роки після початку пандемії COVID-19 знову видаватимуть іноземним туристам візи всіх типів. Видача розпочнеться в середу, 15 березня
Про це інформує Reuters.
Скасування заходу, спрямованого на припинення видачі віз іноземцям на тлі пандемії коронавірусу, відбулося після того, як минулого місяця Китай оголосив про перемогу над сплеском вірусу в країні. Таке підвищення туристичного сектору має допомогти відродити китайській економіці 17 трильйонів доларів, яка минулого року зазнала одного з найповільніших темпів зростання майже за півстоліття.
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило 14 березня, що в тих районах країни, для відвідування яких до пандемії не потрібні були візи, повернуть безвізовий в'їзд. Мовиться, зокрема, про туристичний острів Хайнань і круїзні судна, що проходять через порт Шанхая. Також для іноземців з Гонконгу та Макао відновлять безвізовий в'їзд до південного виробничого центру Гуандун.
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У МЗС також зазначили, що ті іноземні туристи, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року і термін дії яких ще не скінчився, також зможуть в'їхати до Китаю.
"Відновлення подачі заявок на всі типи віз усуває ще одну значну перешкоду для відновлення нормальних подорожей між Великою Британією та Китаєм", - сказав директор Китайсько-британської ділової ради Том Сімпсон.
За його словами, рада вже помітила, що заявки на ділові поїздки та кількість прибуттів до Китаю почала збільшуватися з січня. Розраховують, що новина про відновлення видачі віз призведе до ще більшого зростання кількості відвідувань, зокрема з метою туризму.
- 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу". А 27 грудня в країні оголосили про скасування карантину для іноземців.
- За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня 2023 року, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
- Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.
- Китайський уряд оприлюднив дані щодо смертей від коронавірусу, з 8 грудня по 12 січня у лікарнях померли 59 938 людей.
- 21 січня головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19.
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