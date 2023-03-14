Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає пресслужба організації.

11 березня виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією, нагадав Гебреїсус. Однак, на його думку, набагато важливіше було оголошення організацією поширення COVID-19 надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Наразі вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж у той момент, коли ВООЗ вперше використала слово "пандемія" щодо поширення SARS-CoV-2, зауважив гендиректор організації.

"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія", - наголосив Гебреїсус.