У ВООЗ сподіваються оголосити про завершення пандемії COVID-19 цьогоріч
У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що до кінця 2023 року зможуть оголосити про завершення пандемії коронавірусу у світі
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає пресслужба організації.
11 березня виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила спалах коронавірусу пандемією, нагадав Гебреїсус. Однак, на його думку, набагато важливіше було оголошення організацією поширення COVID-19 надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
Наразі вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж у той момент, коли ВООЗ вперше використала слово "пандемія" щодо поширення SARS-CoV-2, зауважив гендиректор організації.
"Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 завершився як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і як пандемія", - наголосив Гебреїсус.
- Як відомо, на території України циркулюють штами коронавірусу, у жителів різних областей виявляють вірус. Так, 22 лютого стало відомо, що на Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5. А з 20 по 26 лютого у Київській області було зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. На Львівщині за тиждень з 3 по 9 березня померло 18 хворих на коронавірус: це означає, що різко зросла смертність. На Волині також ситуація невтішна, у період з 6 по 12 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 465 волинян. Кількість хворих зросла майже на 50%.
- Також відомо, що видання WSJ повідомило, що ключові члени конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Згодом американська Палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден.
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