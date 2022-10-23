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Китай загрожує не тільки нам, а й всьому регіону, - міністр МЗС Тайваню Ву

23 жовтня, 2022 неділя
21:08
Світ міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву

Міністр закордонних справ Тайваню переконаний, що Китай загрожує не лише вторгненням на острів, а й експансією у всьому регіоні

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз у світі ми бачимо таку наростаючу тенденцію: демократія - з одного боку, авторитаризм - з іншого. Авторитарні країни стають агресивнішими, ніж раніше. Вони об'єднують свої зусилля для співпраці. Ми бачимо це на прикладі Росії і Китаю. Росіяни вдавалися до конкретних дій, щоб піти війною проти українського народу. А ще ми стали свідками звірства та жорстокості проти невинних людей. По цю сторону світу Китай стає дуже агресивним не лише щодо Тайваню, а в усьому регіоні. Зокрема, щодо Східнокитайського та Південнокитайського морів. Китайці під час останніх військових навчань проникли аж до Першого острівного ланцюга, вглиб Тихого океану", - пояснив Ву.

Міністр закордонних справ Китаю вважає Китай більш небезпечним, ніж Росія.

"У червні Китай підписав угоду про безпеку з Соломоновими островами, які дуже далеко від Китаю, але дуже близько до Австралії та Нової Зеландії. Але китайський авторитаризм накинув оком не лише на цю частину світу, він також приглядається до регіону Індійського океану. Китайці виступають з широкою ініціативою створити свої військово-морські порти вздовж Індійського океану. Це свідчить про амбіції Китаю щодо експансії по всьому світу. На наш погляд, Китай з його потужністю може бути більш небезпечним ніж Росія. Він має здатність проектувати свою філософію та авторитаризм, змінювати правила базового міжнародного порядку. Зараз ми бачимо, що Китай і Росія, співпрацюють один з одним. Це дуже небезпечна тенденція. Я думаю, що у відповідь країни демократії повинні співпрацювати, щоб запобігти подальшому поширенню авторитаризму", - додав він.

  • Нагадаємо, раніше у ЦРУ відзначали, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року.

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Китай
Австралія
Тайвань
війна з Росією
Сі Цзиньпін
світова війна
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