Китай запустив останній модуль космічної станції Tiangong
У Китаї заявили про успішний запуск третього та останнього модуля своєї станції Tiangong у космос
Про це інформує RFI.
Зі стартового центру Веньчан на острові Хайнань у Китаї модуль Mengtian запустили на ракеті Long March 5B.
"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", - наголосив командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь.
Цей модуль, є останнім компонентом T-подібної станції Tiangong у космосі. На ньому доправили на орбіту наукове обладнання та першу у світі систему холодного атомного годинника космічного базування.
"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", - сказав науковий співробітник Китайської академії наук Чжан Вей.
Після завершення будівництва Tiangong, на космічній станції працюватимуть троє астронавтів, які проводитимуть експерименти й тестуватимуть нові технології, додали у відомстві.
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