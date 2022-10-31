Китай запустив останній модуль космічної станції Tiangong

Про це інформує RFI.

Зі стартового центру Веньчан на острові Хайнань у Китаї модуль Mengtian запустили на ракеті Long March 5B.

"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", - наголосив командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь.

Цей модуль, є останнім компонентом T-подібної станції Tiangong у космосі. На ньому доправили на орбіту наукове обладнання та першу у світі систему холодного атомного годинника космічного базування.

"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", - сказав науковий співробітник Китайської академії наук Чжан Вей.

Після завершення будівництва Tiangong, на космічній станції працюватимуть троє астронавтів, які проводитимуть експерименти й тестуватимуть нові технології, додали у відомстві.