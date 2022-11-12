Китай здійснив успішний запуск метеорологічного супутника Yunhai-3
У суботу, 12 листопада, Китай запустив у космос новий метеорологічний супутник Yunhai-3, який вийшов на задану орбіту
Про це повідомляє Сіньхуа.
Запуск космічного апарату Yunhai-3 відбувся о 06:52 за пекінським часом із космодрому Тайюань на півночі Китаю. Старт відбувся за допомогою ракети-носія Long March-6.
Супутник успішно вийшов на задану орбіту. Там його використовуватимуть для дослідження атмосфери, морського та космічного просторів, а також для запобігання стихійним лихам і для наукових експериментів.
Зазначають також, що для ракети-носія серії Long March це був 448 політ.
- 10 листопада в Китаї представили модель пілотованої ракети наступного покоління "Чанчжен-9", призначеної для посадки на Місяць.
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