Її презентували на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай, повідомляє Сіньхуа.

Злітна маса "Чанчжен-9" становить 2,1 тис. тонн, а довжина – 90 метрів. Сама ж ракета здатна піднімати 27 тонн корисного навантаження на навколомісячну орбіту і 70 тонн корисного навантаження на навколоземну орбіту.

У 2027 році має відбутися перша пілотована місія, яку здійснять за допомогою цієї ракети.

Ще одну модель нової ракети-носія з великою вантажопідйомністю також продемонстрували на виставці. Вона буде здатна доставляти на перехідну орбіту Земля – Місяць до 50 тонн корисного навантаження, до 35 тонн на перехідну орбіту Марса і 150 тонн на навколоземну орбіту.

Така ракета-носій ще у стадії розробки, проте її запуск заплановано десь на 2030 рік.

Раніше Китай представив створений у країні військовий безпілотний літальний апарат, дальність дії якого, за оцінками, становить понад 10 тис. км.

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