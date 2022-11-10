У Китаї представили ракету нового покоління для посадки на Місяць
Китайська влада показала модель пілотованої ракети наступного покоління "Чанчжен-9", призначеної для посадки на Місяць
Її презентували на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай, повідомляє Сіньхуа.
Злітна маса "Чанчжен-9" становить 2,1 тис. тонн, а довжина – 90 метрів. Сама ж ракета здатна піднімати 27 тонн корисного навантаження на навколомісячну орбіту і 70 тонн корисного навантаження на навколоземну орбіту.
У 2027 році має відбутися перша пілотована місія, яку здійснять за допомогою цієї ракети.
Ще одну модель нової ракети-носія з великою вантажопідйомністю також продемонстрували на виставці. Вона буде здатна доставляти на перехідну орбіту Земля – Місяць до 50 тонн корисного навантаження, до 35 тонн на перехідну орбіту Марса і 150 тонн на навколоземну орбіту.
Така ракета-носій ще у стадії розробки, проте її запуск заплановано десь на 2030 рік.
- Раніше Китай представив створений у країні військовий безпілотний літальний апарат, дальність дії якого, за оцінками, становить понад 10 тис. км.
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