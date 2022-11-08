Дальність польоту понад 10 тис. км з вантажем у 2 тонни: Китай представив новий безпілотник
Китай представив створений у країні військовий безпілотний літальний апарат, дальність дії якого, за оцінками, становить понад 10 тис. км
Дрон Wing Loong-3 вперше продемонстрували китайським та закордонним ЗМІ у неділю, за два дні до відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни, пише NHK.
Китайські ЗМІ повідомляють, що цей апарат, який може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій, здатний нести понад 2 тонни ракет.
Згідно з цими повідомленнями, значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними у світі американськими дронами.
На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій Сполученим Штатам в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.
Один із китайських журналістів заявив NHK, що чудові озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю. Він сказав, що китайські технології зрівняються з американськими за п'ять-шість років.
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