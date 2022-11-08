Дрон Wing Loong-3 вперше продемонстрували китайським та закордонним ЗМІ у неділю, за два дні до відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни, пише NHK.

Китайські ЗМІ повідомляють, що цей апарат, який може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій, здатний нести понад 2 тонни ракет.

Згідно з цими повідомленнями, значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними у світі американськими дронами.

На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій Сполученим Штатам в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.

Один із китайських журналістів заявив NHK, що чудові озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю. Він сказав, що китайські технології зрівняються з американськими за п'ять-шість років.

????????Zhuhai Air Show 2022

Wing Loong 3 Combat UAV Debut pic.twitter.com/MaGoMZSsRS — David Wang (@Nickatgreat1220) November 5, 2022

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