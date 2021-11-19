Японія заявила про вторгнення кораблів Китаю до японських внутрішніх вод
У п'ятницю, 19 листопада, чотири патрульні кораблі Китаю помітили у внутрішніх водах Японії поблизу островів Сенкаку
Про це повідомила японська берегова охорона, передає United News of India.
За даними Японії, китайські кораблі увійшли до японських територіальних вод близько 10:00.
Видання також наводить дані Kyodo News, відповідно до яких це вже 37-й інцидент упродовж року, коли кораблі Китаю заходили у японські внутрішні води.
Пекін неодноразово заявляв про свої права на острови Сенкаку, посилаючись на історичні японські карти 1783 і 1785 року.
18 листопада міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив занепоконня у зв'язку з безперервним входженням китайських кораблів у японські води поблизу спірної території.
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