Японія заявила про вторгнення кораблів Китаю до японських внутрішніх вод

Про це повідомила японська берегова охорона, передає United News of India.



За даними Японії, китайські кораблі увійшли до японських територіальних вод близько 10:00.



Видання також наводить дані Kyodo News, відповідно до яких це вже 37-й інцидент упродовж року, коли кораблі Китаю заходили у японські внутрішні води.



Пекін неодноразово заявляв про свої права на острови Сенкаку, посилаючись на історичні японські карти 1783 і 1785 року.



18 листопада міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі висловив занепоконня у зв'язку з безперервним входженням китайських кораблів у японські води поблизу спірної території.



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