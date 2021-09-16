Китайські космонавти повертаються на Землю після 90 днів на орбіті
Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12", на борту якого булм китайські тайкунавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо, відокремився від модуля космічної станції "Тяньгун"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
Всі троє космонавтів жили і працювали в "Тяньгун" протягом 90 днів.
Очікується, що корабель приземлиться на майданчику Dongfeng на півночі Китаю.
Для завершення будівництва станції потрібно 11 запусків та трохи більше року.
- Двоє китайських астронавтів здійснили вихід у відкритий космос зі станції "Тяньгун", яка розгортається на орбіті.
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