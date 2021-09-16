Китайські космонавти повертаються на Землю після 90 днів на орбіті

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.



Всі троє космонавтів жили і працювали в "Тяньгун" протягом 90 днів.

Очікується, що корабель приземлиться на майданчику Dongfeng на півночі Китаю.



Для завершення будівництва станції потрібно 11 запусків та трохи більше року.

Двоє китайських астронавтів здійснили вихід у відкритий космос зі станції "Тяньгун", яка розгортається на орбіті.