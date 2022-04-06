Китайські нафтопереробні держкомпанії, попри великі знижки, уникають нових контрактів з Росією, - Reuters
Китайські державні нафтопереробні компанії відмовляються від нових контрактів з Росією, попри запропоновані великі знижки
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агенції, компанії дотримуються рекомендацій китайської влади та обережно підходять до нових угод з Росією через західні санкції.
Компанії Sinopec, CNOOC, PetroChina та Sinochem не брали участь у торгах на травневі нафтові контракти. Держкомпанії не хочуть, щоб їх запідозрили у підтримці Росії у разі придбання додаткових обсягів нафти.
"Держкомпанії виявляють обережність, оскільки їхні дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодна з них не хоче, щоб її виокремлювали, як покупця російської нафти", - зазначило одне з джерел Reuters.
Водночас держкомпанії з Китаю будуть дотримуватися виконання чинних довгострокових контрактів на переробку російської нафти.
Очікується, що скорочення імпорту нафти з РФ спонукає Китай шукати альтернативні джерела. Це може посилити глобальні проблеми з поставками, через які ціни на нафту марки Brent на початку березня досягли 14-річного максимуму - $140 за барель.
Китай є найбільшим імпортером нафти з РФ та купує 1,6 млн барелів на день.
- 31 березня США вирішили вивільнити 180 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб протидіяти наслідкам російського вторгнення в Україну.
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