Байден відкриє стратегічні резерви нафти і заповнить 1% світового попиту, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

Ціни на нафту помірно впали очікуючи оголошення, яке підтвердив Білий дім у четвер вранці. Президент Байден планує випускати мільйон барелів нафти на добу протягом 180 днів. Це становило б приблизно 5% американського попиту та 1% світового попиту в той час, коли експорт російської нафти скорочується приблизно на три мільйони барелів на день.

Реакція експертів з нафтової промисловості та енергетики була помірна, хоча цей крок був би найбільшим вивільненням зі Стратегічного нафтового резерву з моменту його створення на початку 1970-х років як аварійний запас.

Цей запас здебільшого використовувався для збільшення постачання нафти під час воєн, зовнішніх загроз чи стихійних лих.

Менші викиди на ринок нафти з цього стратегічного запасу адміністрацією Байдена із резерву з кінця минулого року мало вплинули на ціни, які сплачують водії та підприємства за бензин, дизельне паливо та інші види палива, які виробляють із сирої нафти.

"Це трохи знизить ціну на нафту та сприятиме більшому попиту", — сказав Скотт Шеффілд, виконавчий директор Pioneer Natural Resources, великої техаської нафтової компанії, - Але це все ще недостатньо від значного дефіциту поставок".

Експерти з енергетики стверджують, що вивільнення нафти із запасів буде мати більший ефект, якщо інші країни, як Китай, також продаватимуть нафту зі своїх стратегічних запасів.

Російський експорт нафти зазвичай становить більше одного з кожних 10 барелів, які споживає світ. Сполучені Штати, Великобританія та Канада припинили імпорт російської нафти, а багато нафтових компаній і вантажовідправників добровільно припинили купувати російські енергоносії. Це призвело до дефіциту близько трьох мільйонів барелів на день для глобальних поставок.

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За даними автоклубу AAA, середня ціна бензину в Сполучених Штатах становить 4,23 долара за галон. Це приблизно те ж саме, що було тиждень тому, але за останній місяць більше на 62 центи за галон.

Ціни на нафту також знизилися цього тижня після того, як мирні переговори між Росією та Україною показали перші ознаки прогресу. Трейдери енергоресурсів також стурбовані тим, що світовий попит може впасти, оскільки Китай, найбільший імпортер нафти в світі, вводить блокування в Шанхаї та інших місцях, щоб боротися зі спалахами коронавірусу в рамках своєї політики нульового Covid.

"Ефект ціни, ймовірно, буде короткостроковим", – сказав Девід Голдвін, який був високопоставленим чиновником Держдепартаменту в адміністрації Обами, про заяву пана Байдена. "Але частиною переваги цього випуску є те, що він стане мостом до того, коли нові фізичні поставки з’являться в у другій половині цього року зі США, Канади, Бразилії та інших країн".

Ринок нафти має тенденцію рухатися циклами, тому вивільнення може стати можливістю для уряду продавати дорого, а пізніше купувати за низькими цінами, потенційно заробляючи мільярди доларів для казначейства. Однак коли адміністрація поповнить запаси, це може підвищити ціни на нафту.

Випуск може частково мати зворотний ефект. Аналітики Goldman Sachs пишуть у дослідницькій записці, що великий скид може спричинити "затори" на узбережжі Мексиканської затоки, не дозволяючи новому видобутку нафти з родовищ у Західному Техасі потрапити в трубопроводи та резервуари для зберігання.

Цей крок Байдена може також відбити бажання Саудівської Аравії та інших світових виробників від збільшення пропозиції для зниження цін. ОПЕК Плюс, група на чолі з Саудівською Аравією, яка включає Росію, у четвер вирішила підтримувати політику лише помірного збільшення видобутку.

Боб МакНеллі, який був радником президента Джорджа Буша з питань енергетики, сказав, що випуск "недостатньо великий, щоб компенсувати потенційну втрату російського експорту нафти, якщо конфлікт і тиск санкцій продовжуватимуться".

Запаси США містять майже 600 мільйонів барелів, що становить приблизно місяць загального споживання США. Максимальна кількість нафти, яку можна випустити, становить 4,4 млн барелів на добу.

Країни-експортери нафти (ОПЕК+) вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку нафти після пандемії COVID-19 і не погодилися його розширити, попри розпочату Росією повномасштабну війну проти України

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