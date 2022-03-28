За тиждень експорт російської нафти впав на 26%, - Bloomberg
Росія зіштовхнулася з різким зниженням продажу нафти через те, що все більше її традиційних покупців намагаються знайти альтернативні джерела постачання
Про це пише Bloomberg.
За даними агентства, експорт нафти з Росії з 17 по 23 березня скоротився на 26,4%, до 495,3 тис. тонн, що еквівалентно 3,63 млн барелів на день при видобутку близько 11 млн барелів на день.
Росія стикається з тим, що все більше покупців її нафти намагаються віднайти альтернативні джерела поставок після вторгнення РФ в Україну. Втім, офіційні заборони на імпорт російського чорного золота запровадили тільки кілька країн, включаючи США і Великобританію.
Попри це, традиційні покупці російської нафти добровільно відмовляються від неї у відповідь на війну. Так, великі компанії від Shell Plc до TotalEnergies SE заявили про наміри поступової відмови від закупок нафти і палива в країні-агресорі.
При цьому загальний обсяг видобутку нафти за минулий тиждень в Росії практично не змінився - знизився тільки на 0,3% порівняно з показниками попереднього тижня, свідчать відкриті дані. За підрахунками Bloomberg, Росія за цей період в середньому добувала близько 11,08 барелів на день.
- Нагадаємо, Канада готова допомогти країнам відмовитися від російської нафти.
- У Франції закликали громадян заощаджувати енергоресурси через війну в Україні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе