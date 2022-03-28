За тиждень експорт російської нафти впав на 26%, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.



За даними агентства, експорт нафти з Росії з 17 по 23 березня скоротився на 26,4%, до 495,3 тис. тонн, що еквівалентно 3,63 млн барелів на день при видобутку близько 11 млн барелів на день.



Росія стикається з тим, що все більше покупців її нафти намагаються віднайти альтернативні джерела поставок після вторгнення РФ в Україну. Втім, офіційні заборони на імпорт російського чорного золота запровадили тільки кілька країн, включаючи США і Великобританію.



Попри це, традиційні покупці російської нафти добровільно відмовляються від неї у відповідь на війну. Так, великі компанії від Shell Plc до TotalEnergies SE заявили про наміри поступової відмови від закупок нафти і палива в країні-агресорі.



При цьому загальний обсяг видобутку нафти за минулий тиждень в Росії практично не змінився - знизився тільки на 0,3% порівняно з показниками попереднього тижня, свідчать відкриті дані. За підрахунками Bloomberg, Росія за цей період в середньому добувала близько 11,08 барелів на день.

Нагадаємо, Канада готова допомогти країнам відмовитися від російської нафти.

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