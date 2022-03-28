У Франції закликали громадян заощаджувати енергоресурси через війну в Україні
Французький енергетичний регулятор закликав підприємства і споживачів заощаджувати електроенергію та газ через повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на коментар президента Комісії з регулювання енергетики Жана- Франсуа Каренко французькому виданню.
"Ми повинні заощадити на газі та електроенергії у Франції від сьогодні, інакше наступна зима може бути для нас важкою", – сказав президент французького регулятора.
Заощадження енергоресурсів зараз дозволить у перспективі пом'якшити наслідки російського вторгнення в Україну.
"Кожен має докласти зусиль: виробники, постачальники послуг, громадські будівлі, а також кожен споживач. Незалежно від того, чи означає це вимкнути опалення, кондиціонер, світло — це терміново, і кожен повинен зіграти свою роль", – пояснив Каренко.
Франція планує побудувати плавучий термінал для скрапленого газу, щоб диверсифікувати його імпорт.
- Нагадаємо, Україна через війну знизила видобуток газу на 15%.
- Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.
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