У Франції закликали громадян заощаджувати енергоресурси через війну в Україні

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на коментар президент​а​ Комісії з регулювання енергетики Жан​а​- Франсуа Каренко французькому виданню.



"Ми повинні заощадити на газі та електроенергії у Франції від сьогодні, інакше наступна зима може бути для нас важкою", – сказав ​президент французького регулятора​.



​Заощадження енергоресурсів зараз дозволить у перспективі пом'якшити наслідки російського вторгнення в Україну.​



"Кожен має докласти зусиль: виробники, постачальники послуг, громадські будівлі, а також кожен споживач. Незалежно від того, чи означає це вимкнути опалення, кондиціонер, світло — це терміново, і кожен повинен зіграти свою роль"​, – пояснив ​Каренко.



​Франція планує побудувати плавучий термінал для скрапленого газу, щоб диверсифікувати його імпорт.

Нагадаємо, Україна через війну знизила видобуток газу на 15%.

Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.