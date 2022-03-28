Україна через війну знизила видобуток газу на 15% - міністр енергетики

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю ЕП.

"Зараз видобуток впав приблизно на 15% по країні. Це якщо брати разом "Укргазвидобування" і приватні компанії", – сказав міністр.

Зокрема, державна "Укргазвидобування" була вимушена припинити видобуток газу на сході Харківщини. Це сталося після того, як до Шебелинського нафтопереробного заводу почали долітати російські снаряди.

За словами Галущенка, окупанти заходили на кілька газорозподільних станцій, але Україна не бачить з їхнього боку намагання пошкодити обладнання.



Нагадаємо, "Нафтогаз" продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.



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