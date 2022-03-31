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ОПЕК+ відмовилася позапланово збільшити видобуток нафти, попри кризу в галузі внаслідок війни РФ проти України

31 березня, 2022 четвер
17:20
Економіка нафта

Країни-експортери нафти (ОПЕК+) вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку нафти після пандемії COVID-19 і не погодилися його розширити, попри розпочату Росією повномасштабну війну проти України

Про це повідомляє Bloomberg.

ОПЕК+ таким чином знову вирішила не реагувати розширенням поставок на кризу, яка охопила ринки нафти.

На онлайн-засіданні 31 березня картель ратифікував очікуване рішення про збільшення добових поставок на 432 тис. барелів, заплановане на травень.

Водночас, із метою пом’якшити кризу, спричинену масштабним вторгненням Росії в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільняти близько 1 млн барелів на день із запасів сирої нафти протягом кількох місяців.

  • Нагадаємо, через повномасштабний напад Росії на Україну країни світу різко скорочують використання російської нафти. Упродовж тижня 21-27 березня експорт російської нафти впав на 26%.
  • 31 березня Австралія заявила, що відмовляється від російських нафти й газу, як це вже зробили у Канаді та США. Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. Низка країн Євросоюзу закликають до повного ембарго на російські енергоносії в ЄС.

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Новини
війна з Росією
нафта
ОПЕК
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