ОПЕК+ відмовилася позапланово збільшити видобуток нафти, попри кризу в галузі внаслідок війни РФ проти України

Про це повідомляє Bloomberg.

ОПЕК+ таким чином знову вирішила не реагувати розширенням поставок на кризу, яка охопила ринки нафти.

На онлайн-засіданні 31 березня картель ратифікував очікуване рішення про збільшення добових поставок на 432 тис. барелів, заплановане на травень.

Водночас, із метою пом’якшити кризу, спричинену масштабним вторгненням Росії в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільняти близько 1 млн барелів на день із запасів сирої нафти протягом кількох місяців.

Нагадаємо, через повномасштабний напад Росії на Україну країни світу різко скорочують використання російської нафти. Упродовж тижня 21-27 березня експорт російської нафти впав на 26%.

31 березня Австралія заявила, що відмовляється від російських нафти й газу, як це вже зробили у Канаді та США. Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. Низка країн Євросоюзу закликають до повного ембарго на російські енергоносії в ЄС.

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