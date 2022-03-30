Польща до кінця року має намір відмовитися від російської нафти, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна докладе максимум зусиль, аби до кінця 2022 року відмовитися від нафти з РФ
Про це повідомляє Укрінформ.
Відповідну заяву глава польського уряду зробив під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком.
"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- сказав Моравецький.
Прем'єр підкреслив, що Польща значною мірою вже незалежна від російської нафти, але зараз демонструє найбільш радикальний план в Європі щодо відмови від неї.
Моравецький нагадав, що його уряд схвалив законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.
"Ми направляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- сказав Моравецький.
- 29 березня стало відомо, що Польща планує заборонити імпорт вугілля з Росії.
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