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Польща до кінця року має намір відмовитися від російської нафти, - Моравецький

30 березня, 2022 середа
14:50
Світ Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна докладе максимум зусиль, аби до кінця 2022 року відмовитися від нафти з РФ

Про це повідомляє Укрінформ

Відповідну заяву глава польського уряду зробив під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком. 

"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- сказав Моравецький. 

Прем'єр підкреслив, що Польща значною мірою вже незалежна від російської нафти,  але зараз демонструє найбільш радикальний план в Європі щодо відмови від неї. 

Моравецький нагадав, що його уряд схвалив законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.

"Ми направляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- сказав Моравецький. 

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Економіка
Росія
Польща
нафта
вугілля
російська агресія
енергоносії
ембарго
Матеуш Моравецький
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