Польща до кінця року має намір відмовитися від російської нафти, - Моравецький

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідну заяву глава польського уряду зробив під час спільної пресконференції з міністром клімату Анною Москвою та керівником польської державної енергетичної компанії PKN Orlen Даніелем Обайтеком.

"Ми будемо робити усе можливе, щоб до кінця року відмовитися від російської нафти",- сказав Моравецький.

Прем'єр підкреслив, що Польща значною мірою вже незалежна від російської нафти, але зараз демонструє найбільш радикальний план в Європі щодо відмови від неї.

Моравецький нагадав, що його уряд схвалив законопроєкт, яким забороняється імпорт вугілля з РФ до Польщі.

"Ми направляємо законопроєкт до парламенту і разом з підписом президента накладаємо повне ембарго на вугілля. Я сподіваюся, що у квітні, найпізніше у травні, ми повністю відмовимося від російського вугілля",- сказав Моравецький.

29 березня стало відомо, що Польща планує заборонити імпорт вугілля з Росії.

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