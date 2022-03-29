Польща планує заборонити імпорт вугілля з Росії

Про це заявив речник Кабінету міністрів Петр Мюллер, передає Reuters.

"Виходячи з того, що ми бачимо пасивність Євроради в ухваленні подальших санкцій, ми намагаємося ухвалити такі рішення, які дозволяють посилатися на питання безпеки. Ми пішли на крок далі і запропонували правила, які блокують на рівні країни імпорт вугілля із Росії", – сказав Мюллер.

Він зазначив, що це рішення може призвести до проблем, однак Польща "не може далі чекати".

Нагадаємо, ЄС лише розглядає введення санкцій, що передбачають ембарго на російську нафту, газ та вугілля. Проте за це виступають навіть у Німеччині, яка є однією з найбільш залежних у Європі від російських енергоносіїв.

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