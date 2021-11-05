Ув'язненій за висвітленя епідемії COVID-19 китайській журналістці загрожує смерть внаслідок голодування, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.



У лютому 2020 року Чжан Чжань, колишня адвокатка, поїхала до міста Ухань висвітлювати ситуацію в епіцентрі епідемії. У своїх відео, знятих на смартфон, вона критикувала дії влади.



Чжан Чжань заарештували у травні 2020 року, а в грудні засудили до чотирьох років ув’язнення за "розпалювання суперечок і провокації".



Коли журналістка на знак протесту оголосила голодування, її почали годувати насильно. Про це повідомили її представники.



Брат Чжан Чжань заявив, що у неї наразі критична нестача ваги, і вона "може прожити недовго".



"Чжан має зріст 177 см, зараз вона важить менше 40 кг", - заявив родич журналістки.



Правозахисна організація Amnesty International вимагає від китайської влади негайно звільнити журналістку. У офіційній заяві організації йдеться, що "Чжань загрожує смерть, якщо її якомога швидше не звільнять і не нададуть медичну допомогу".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb