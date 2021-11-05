Ув'язненій за висвітленя епідемії COVID-19 китайській журналістці загрожує смерть внаслідок голодування, - The Guardian
38-річна китайська журналістка Чжан Чжань, ув'язнена за репортажі про COVID-19, перебуває у критичному стані внаслідок голодування
Про це повідомляє The Guardian.
У лютому 2020 року Чжан Чжань, колишня адвокатка, поїхала до міста Ухань висвітлювати ситуацію в епіцентрі епідемії. У своїх відео, знятих на смартфон, вона критикувала дії влади.
Чжан Чжань заарештували у травні 2020 року, а в грудні засудили до чотирьох років ув’язнення за "розпалювання суперечок і провокації".
Коли журналістка на знак протесту оголосила голодування, її почали годувати насильно. Про це повідомили її представники.
Брат Чжан Чжань заявив, що у неї наразі критична нестача ваги, і вона "може прожити недовго".
"Чжан має зріст 177 см, зараз вона важить менше 40 кг", - заявив родич журналістки.
Правозахисна організація Amnesty International вимагає від китайської влади негайно звільнити журналістку. У офіційній заяві організації йдеться, що "Чжань загрожує смерть, якщо її якомога швидше не звільнять і не нададуть медичну допомогу".
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