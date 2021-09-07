Кива склав іспит, щоб стати адвокатом, - Bihus.info
В січні 2021 року народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю
Інформація про це є в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, повідомляє Bihus.info
Запис в реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
"Враховуючи, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів в тому, що йдеться саме про народного депутата немає", - йдеться у повідомленні.
Іспит – лише один з етапів, який треба пройти, щоб стати адвокатом.
“Після іспиту кандидат має пройти 6 місяців стажування у адвоката з досвідом не менше 5 років. Особа, яка проходить стажування повинна виконати план стажування і підготувати звіт. А потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його. Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так – він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів”, – зазначила адвокатеса Марія Музичка.
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