Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними авто", - наголосили в адміністрації.

У разі падіння дерев, гілок або травмування людей потрібно терміново телефонувати за номерами 101 чи 103.

Під час дощу на місцях можливих підтоплень дороги чергуватиме техніка Київавтодору. Він має 91 спецмашину та засіб для ремонту й очищення системи зливової каналізації, зокрема мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

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