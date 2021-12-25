Киян попередили про різке похолодання та ожеледь
У ніч проти 26 грудня температура повітря в столиці опуститься до 11-13 градусів морозу
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
Зазначається, що за прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.
"У зв’язку із різким похолоданням увечері в Києві прогнозують ожеледь. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.
Столична влада закликала водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах. Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до контактного центру міста Києва 15-51.
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