Киян попередили про різке похолодання та ожеледь

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що за прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.

"У зв’язку із різким похолоданням увечері в Києві прогнозують ожеледь. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.

Столична влада закликала водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах. Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до контактного центру міста Києва 15-51.

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