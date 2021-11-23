Киян попереджають про ожеледицю 24 листопада

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"До кінця доби, а також уночі та вранці 24 листопада на дорогах столиці очікується ожеледиця", - йдеться у повідмоленні.

Міська влада закликала жителів столиці бути обережними та дотримуватися правил безпеки у несприятливих погодних умовах.

Також КМДА повідомила про вихід на дороги столиці 173 одиниці техніки, які здійснюють протиожеледні заходи.

"Дорожники КК "Київавтодор" ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.





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