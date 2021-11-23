Киян попереджають про ожеледицю 24 листопада
До кінця доби 23 листопада і у середу, 24 листопада, у Києві на дорогах очікується ожеледиця
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"До кінця доби, а також уночі та вранці 24 листопада на дорогах столиці очікується ожеледиця", - йдеться у повідмоленні.
Міська влада закликала жителів столиці бути обережними та дотримуватися правил безпеки у несприятливих погодних умовах.
Також КМДА повідомила про вихід на дороги столиці 173 одиниці техніки, які здійснюють протиожеледні заходи.
"Дорожники КК "Київавтодор" ще до початку опадів почали обробляти мости, підйоми і спуски, а також вулиці з бруківки протиожеледними засобами", - йдеться у повідомленні.Водіїв попереджають про погіршення погодніх умов та нагадують про зміну літньої гуми на зимову, щоб убезпечити себе та інших учасників руху.
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