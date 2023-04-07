Киян просять проголосувати у міському застосунку за нові назви для 27 об'єктів, пов'язаних з РФ
7 квітня в застосунку "Київ Цифровий" стартувало електронне голосування про перейменування 27 міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який, на його думку, найбільш вдалий для перейменування конкретної вулиці, провулку, проспекту, скверу або парку. Спільно ми назавжди позбуваємось відбитків радянського та імперського минулого на карті столиці. У час війни чітко відокремлюємо межу між культурним та історичним надбанням України та країн-агресорів", – вважає заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквери імені Чкалова й Трудової слави.
Пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID. Верифікація необхідна для чесних і прозорих результатів.
Голосування розпочалося сьогодні та триватиме до 16 квітня.
Електронна система підраховує результати та передасть на розгляд Київради.
- Раніше у Києві перейменували проспект і площу Перемоги, загалом дерусифікували 31 назву.
- 23 березня депутати Київської міської ради підтримали перейменування ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.23
Купівля 37.23Продаж 38.11
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе