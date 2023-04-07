Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який, на його думку, найбільш вдалий для перейменування конкретної вулиці, провулку, проспекту, скверу або парку. Спільно ми назавжди позбуваємось відбитків радянського та імперського минулого на карті столиці. У час війни чітко відокремлюємо межу між культурним та історичним надбанням України та країн-агресорів", – вважає заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквери імені Чкалова й Трудової слави.

Пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID. Верифікація необхідна для чесних і прозорих результатів.

Голосування розпочалося сьогодні та триватиме до 16 квітня.

Електронна система підраховує результати та передасть на розгляд Київради.