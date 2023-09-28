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Класична іспанська паелья з креветками, овочами та морепродуктами. Рецепт приготування
Паелья – це іспанська національна страва з рису, підфарбованого шафраном, з додаванням оливкової олії
Смачна паелья
Інгредієнти:
- куркума - 10 г
- довгий рис - 150 г
- оливкова олія - 50 мл
- ріпчаста цибуля - одна головка
- часник - три зубчики
- куряча грудка - 350 г
- свіжий червоний перець - одна штука
- чорізо - 150 г
- зелена стручкова квасоля - 250 г
- біла риба - 250 г
- мідії у черепашках - 350 г
- біле сухе вино - 250 мл
- креветки - 250 г
- курячий бульйон - 150 мл
- кальмари - 250 г
Покроковий рецепт приготування:
- варимо рис із куркумою у підсоленій воді
- у сковороді розігріваємо масло
- додаємо дрібно нарізану цибулю
- обжарюємо до м’якості
- нарізаємо курку на невеликі шматочки
- кладемо до цибулі
- готуємо чотири хвилини
Фото: Getty Images
- зменшуємо вогонь до середнього
- додаємо подрібнений часник, червоний перець, нарізану навпіл квасолю та чоризо
- смажимо п’ять хвилин
- додайте нарізану рибу, креветки та мідії
- тушкуємо вісім хвилин
- заливаємо все вином та бульйоном
- доводимо до кипіння
- тушкуємо хвилину
- додаємо рис
- у чистій сковороді розігріваємо 10 мл олії
- викладаємо кальмари, нарізані кільцями
- смажимо 45 с
- додаємо кальмари до решти інгредієнтів
- посипаємо спеціями
- перемішуємо.
Смачного!
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