Кличко: 99% госпіталізованих з коронавірусом у Києві - невакциновані
У Києві майже всі хворі на коронавірус, які перебувають у лікарнях, не вакцинувались
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що у Києві вже понад 1,7 млн осіб щеплені хоча б однієї дозою вакциною, а половина з цієї кількості - 880 тис. - повністю імунізовані від COVID-19.
"І ще одна важлива цифра - 99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом - це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдімо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", - сказав Кличко.
- Нагадаємо, у Києві існує ризик потрапляння до "помаранчевої" карантинної зони.
- Кличко повідомив, що в місті можуть запровадити низку обмежень через збільшення випадків COVID-19.
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