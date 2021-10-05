Кличко: 99% госпіталізованих з коронавірусом у Києві - невакциновані

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що у Києві вже понад 1,7 млн ​​осіб щеплені хоча б однієї дозою вакциною, а половина з цієї кількості - 880 тис. - повністю імунізовані від COVID-19.

"І ще одна важлива цифра - 99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом - це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає. Тому відійдімо від різного роду міркувань і конспірології. На сьогодні лікарі і вчені говорять, що єдиним методом запобігання поширенню та захисту від вірусу є вакцинація", - сказав Кличко.



Нагадаємо, у Києві існує ризик потрапляння до "помаранчевої" карантинної зони.

Кличко повідомив, що в місті можуть запровадити низку обмежень через збільшення випадків COVID-19.

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