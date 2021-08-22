Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, долучивши відповідне відео, передає Еспресо.TV.

"Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - йдеться у повідомленні.





Кличко додав, що таке у його практиці мера - вперше.



"Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!", - додав Кличко.