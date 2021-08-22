Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"
Міського голову Києва Віталія Кличка у неділю, 22 серпня 2021 року, не пустили на зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в столичному аеропорту "Бориспіль"
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, долучивши відповідне відео, передає Еспресо.TV.
"Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - йдеться у повідомленні.
Кличко додав, що таке у його практиці мера - вперше.
"Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!", - додав Кличко.
Слід наголосити, що рівно тиждень тому, 15 серпня, у Вечірньому Києві вийшов матеріал під назвою "В Україну приїде Ангела Меркель, щоб поговорити із Зеленським про політичне переслідування Кличка і його команди", де наводилися слова нардепа Андрія Ніколаєнка:
"Однозначно знаю, що німецька сторона буде порушувати питання Кличка. І це буде неприємним сюрпризом для української сторони. Буде сигнал, що те, що відбувається з Кличком і з його командою, не розглядається як чисто економічна обставина, а може трактуватися - якщо не буде припинене - як політичне переслідування".
Останнім часом у Кличка дуже напружені стосунки з командою президента Володимира Зеленського.
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