Про це він сказав у коментарі CNN.

За його словами, "безсумнівно" Київ все ще є "головною метою Росії". Тож застерігає жителів столиці, які повертаються, бути обережними.

"...як мер Києва я кажу будь-кому, вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії... Поки в Україні війна. Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що росіяни можуть атакувати "будь-якої секунди".

Кличко також стурбований можливістю застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва.

"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – додав він.

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