Кличко: Київ залишається головною ціллю РФ, вона може атакувати в будь-яку секунду
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія не відмовилася від плану захопити столицю, через що він не може гарантувати повну безпеку місцевим, які повертаються додому
Про це він сказав у коментарі CNN.
За його словами, "безсумнівно" Київ все ще є "головною метою Росії". Тож застерігає жителів столиці, які повертаються, бути обережними.
"...як мер Києва я кажу будь-кому, вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії... Поки в Україні війна. Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - наголосив Кличко.
Він зазначив, що росіяни можуть атакувати "будь-якої секунди".
Кличко також стурбований можливістю застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва.
"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – додав він.
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