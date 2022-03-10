Кличко: Київ живе під загрозою вторгнення, тому військові укріплюють позиції і готуються дати відсіч агресору

Про це він сказав у зверненні.



"Міська влада продовжує забезпечувати життєдіяльність міста. Комунальні служби працюють. Тепло, вода, світло, інтернет в столиці є. Працюють більшість аптек і продуктових магазинів. Але столиця живе під загрозою вторгнення. Тому ми продовжуємо, разом з військовими, теробороною дбати про укріплення Києва. Забезпечуємо наших захисників їжею, спорядженням, яке надходить допомогою від друзів Києва та України", - повідомив Кличко.



Він зазначив, що місто готується, щоб дати відсіч агресору, "який рветься до серця держави".



"Під Києвом тривають бої. І зараз столиця допомагає області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпіня. За останніх два дні вдалося вивезти тисячі людей. Місто надає пасажирський транспорт. Київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють потягами на Західну Україну", - додав мер.



Кличко наголосив, що Київ серцем з мешканцями Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Херсона, Чернігова, Житомира, інших міст і містечок України.



"Разом ми сильні! Наші військові – відважні герої! Українці – вільна нація. І ми вистоїмо", - підсумував міський голова.



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