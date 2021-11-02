Кличко: Локдаун у Києві - не менше, ніж на місяць
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що фахівці прогнозують тривалість карантину у Києві близько місяця
Про це він повідомив в етері телеканалу "Україна 24".
"Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця. Але, якщо через два-три тижні ми побачимо, що захворюваність піде на спад, якщо ми підійдемо до критеріїв "помаранчевої" зони, відповідно до цього, комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень. На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми ще не досягли. Тому ще раз звертаюся до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся", - сказав Кличко.
Він зазначив, що зараз у столиці є понад 6 тис. ліжок для хворих на коронавірус.
"Ми продовжуємо збільшувати їх кількість. Лікарні заповнені на 70%, ліжок із киснем заповнено майже 80%. Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Тобто з киснем проблем наразі немає. Але, тим не менш, є загроза: в разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, я не виключаю, що можуть бути проблеми. Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне – аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи", - наголосив мер Києва.
Кличко додав, що 99% госпіталізованих з важким перебігом хвороби не вакциновані.
- З листопада Київ перейшов до "червоної" зони.
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