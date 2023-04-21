Про це ідеться на сайті Київської міської ради.

Ініціатор петиції зазначив, що "Київпастранс" неспроможний забезпечити передбачуваність свого громадського транспорту, а це призводить до значного збільшення інтервалів руху. За словами автора, на деяких маршрутах інтервали становлять 50 хвилин.

Окрім того, досі існує шкідлива для економіки міста заборона функціонування громадського наземного транспорту під час повітряної тривоги, що також негативно впливає на його інтервали руху.

"Пропоную впровадити пересадковий квиток вартістю 8 гривень, що дасть змогу здійснювати пересадку на інший громадський транспорт міста Києва протягом 90 хвилин. Такі дії допоможуть жителям міста діставатись пункту призначення швидше та з більшим комфортом, не вдаючись до користування маршрутними таксі з більшою вартістю квитка", - ідеться у петиції.

У відповідь на це Віталій Кличко зазначив, що підтримує цю петицію. Міський голова направив її для подальшої роботи заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.