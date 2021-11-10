Кличко розповів, хто зараз є найкращими боксерами світу
Колишній чемпіон світу Віталій Кличко заявив, що вважає найкращими боксерами світу Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі
Про це Кличко заявив у програмі "В гостях у Гордона" в YouTube.
За його словами, сьогодні володарі титулів у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі є найкращими боксерами світу.
"Я можу назвати двох найкращих боксерів на цей момент. У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі – Усик відбудеться", - сказав Кличко.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 9 листопада американський промоутер Боб Арум запропонував Ентоні Джошуа дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком, а потім битися з переможцем їхнього бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе