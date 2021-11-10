Кличко розповів, хто зараз є найкращими боксерами світу

Про це Кличко заявив у програмі "В гостях у Гордона" в YouTube.

За його словами, сьогодні володарі титулів у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі є найкращими боксерами світу.

"Я можу назвати двох найкращих боксерів на цей момент. У цей проміжок часу є два боксери, які показали серйозний бокс. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Сьогодні вони два найкращі боксери. Зараз дуже багато спекуляцій щодо їхньої зустрічі. Саша проведе захист титулу в реванші з Джошуа, і дуже сподіваємось, що поєдинок Ф'юрі – Усик відбудеться", - сказав Кличко.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

