Промоутер Ф'юрі намагається перехопити бій з Усиком у Джошуа

Про це Арум заявив у інтерв'ю ESNews.

За його словами, Джошуа було б доречно провести проміжний бій та дозволити Ф'юрі та Усику зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Для Джошуа було б мудро не проводити негайний реванш з Усиком, а дозволити йому побитися з Тайсоном Ф’юрі. А переможець нехай зустрінеться з Джошуа, який проведе проміжний бій. Я сподіваюся на це. У цьому є сенс. Чи це спрацює таким чином, залежить не від мене. Це залежить від Джошуа”, - сказав Арум.

Він додав, що Джошуа, щоб перемогти Усика потрібен новий тренер.

"Я вважаю, що Джошуа справді потрібен новий тренер. Якщо він битиметься з Усиком так, як у першому поєдинку, то вони можуть зустрітися ще сто разів, і Олександр переможе у всіх цих боях", – переконаний Арум.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.

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