Промоутер Ф'юрі намагається перехопити бій з Усиком у Джошуа
Американський промоутер Боб Арум запропонував Ентоні Джошуа дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком, а потім битися з переможцем їхнього бою
Про це Арум заявив у інтерв'ю ESNews.
За його словами, Джошуа було б доречно провести проміжний бій та дозволити Ф'юрі та Усику зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
"Для Джошуа було б мудро не проводити негайний реванш з Усиком, а дозволити йому побитися з Тайсоном Ф’юрі. А переможець нехай зустрінеться з Джошуа, який проведе проміжний бій. Я сподіваюся на це. У цьому є сенс. Чи це спрацює таким чином, залежить не від мене. Це залежить від Джошуа”, - сказав Арум.
Він додав, що Джошуа, щоб перемогти Усика потрібен новий тренер.
"Я вважаю, що Джошуа справді потрібен новий тренер. Якщо він битиметься з Усиком так, як у першому поєдинку, то вони можуть зустрітися ще сто разів, і Олександр переможе у всіх цих боях", – переконаний Арум.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе