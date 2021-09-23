Кличко: уряд має зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ на рівні 11,2 грн/куб.м

Про це повідомила пресслжуба Київської міської державної адміністрації.



За його словами, Київ, як і інші міста, технічно готовий розпочати опалювальний сезон, однак, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної. Одним з таких викликів мер назвав високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній.



Кличко зазначив, що він звернувся до прем'єр-міністра з цим питанням, відповіді на які він повинен дати під час години уряду у Верховній Раді.



"Уряд повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб.м замість ринкових 35 гривень", - цитує пресслужба слова Кличка.



Разом із тим, за його словами, НАК "Нафтогаз" має вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу. Місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і закладена компенсація на майбутнє, зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування податку на доходи фізичних осіб - щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

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