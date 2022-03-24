Кличко закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і утриматися від прогулянок у лісопаркових зонах за межами житлових районів

Про це сказав столичний мер Віталій Кличко у відеозверненні.



"До мешканців столиці я хочу звернутися: дотримуйтеся правил власної безпеки, дотримуйтесь комендантської години, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також прошу всіх через пожежну небезпеку не ходити в лісопаркові зони, що знаходяться поза межами житлових районів. Будьте, будь ласка, обережними і свідомими. Разом ми вистоїмо і разом переможемо", – сказав він.



Окупанти обстрілюють Київ, намагаються взяти місто в облогу і залякати, відзначив міський голова.



У Києві від початку російської навали пошкоджено 87 багатоповерхових житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитячих садочків. У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них чотири дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей.



"Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо", – додав мер столиці.



"Києві навіть в умовах воєнного стану живе і працює. Працює вся критична інфраструктура, комунальні служби. В обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт", – зауважив Кличко.



"Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну, хтось втратив домівку, хтось покинув рідне місто чи рідну країну, а хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних чи дітей. Це – місяць трагедії і відваги. Час істини для кожного з нас. – Справжніх цінностей і великої мети. І ми показали, що для нас значить свобода і гідність. Що ми не відступимо від своїх ідеалів, що на коліна нас ніколи не поставить. Це показали незламні мешканці Маріуполя і Харкова, Херсона і Ірпеня, а також інших міст і містечок нашої держави", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві та Київській області посилили комендантську годину – з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Це пов’язано з великою ймовірністю нових обстрілів, пояснив міський голова столиці Віталій Кличко.