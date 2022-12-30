Про це йшлося в інтерв'ю Кличка німецькому виданню Spiegel.

"Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, тепер 3,6 мільйона. 300 тисяч із них є зареєстрованими переселенцями з інших регіонів країни. Місто переповнене", - сказав мер.

Сам він зізнався, що відчував небезпеку і боявся, що його викрадуть ворожі ДРГ, однак із міста тікати не став.

Кличко згадав, що під час оборони Києва "було кілька ситуацій, у яких я ледве вижив", припустивши, що колись розповість про них у автобіографічній книзі.

Усього, за даними демографа Елли Лібанової, зараз в Україні проживають не більше 35 млн осіб.