Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Кличко заявив, що зараз у Києві мешкає стільки ж людей, скільки до 24 лютого

Кличко заявив, що зараз у Києві мешкає стільки ж людей, скільки до 24 лютого

30 грудня, 2022 п'ятниця
17:41
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці нині мешкає стільки ж людей, скільки до повномасштабного вторгнення РФ у лютому. Він назвав місто "переповненим"

Про це йшлося в інтерв'ю Кличка німецькому виданню Spiegel.

"Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, тепер 3,6 мільйона. 300 тисяч із них є зареєстрованими переселенцями з інших регіонів країни. Місто переповнене", - сказав мер.

Сам він зізнався, що відчував небезпеку і боявся, що його викрадуть ворожі ДРГ, однак із міста тікати не став.

Кличко згадав, що під час оборони Києва "було кілька ситуацій, у яких я ледве вижив", припустивши, що колись розповість про них у автобіографічній книзі.

  • Усього, за даними демографа Елли Лібанової, зараз в Україні проживають не більше 35 млн осіб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Віталій Кличко
війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
29 грудня, 2022 четвер
У Путіна відкинули будь-які розмови на основі "формули миру" Зеленського
29 грудня, 2022 четвер
У РФ заявили, що у Брянській області безпілотники знищили пускову установку С-300
28 грудня, 2022 середа
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.76
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
30 грудня
18:17
Ексклюзив
долар
У мене є величезна надія, що наприкінці 2023-го ми отримаємо ринковий курс долара, який був до 24 лютого, - економіст Пендзин
18:05
Мистецтво на бронеплитах: у Львові відкрили виставку арт-об’єктів
18:04
прикордонник
Із початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, – ДПСУ
18:04
Ексклюзив
Юлія Клименко
Економіка України просяде на 45-50% за підсумками року, - нардепка Клименко
18:04
OPINION
Андрій Кокотюха
"Пушкін х*йло!" - головний книжковий підсумок року
17:49
У Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
"Це не боротьба з пам’ятниками – це боротьба України за життя": у Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
17:49
Китай
У Китаї новим очільником МЗС став колишній посол у США Цінь Ган, який критикував Байдена, - Reuters
17:30
Анонс
НЕ ІСТФАК, 18:30. Світ ідей Степана Бандери
17:26
Франсуа Олланд
Олланд: Мінські домовленості дали Україні час зміцнити військо та зламали плани Путіна на перемогу в 2022 році
17:14
Південноукраїнська АЕС
Усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють на повну потужність, – Енергоатом
16:52
російські військові окупанти
На півдні росіяни будують ешелонну оборону з часу відступу на Херсонському напрямку, - речник Нацгвардії Музичук
16:52
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Мотиви переслідування Жеваго є політичними, - правозахисник Захаров
16:31
російські хакери
У Польщі фіксують зростання активності російських хакерів: одну з атак здійснили на сейм після визнання РФ державою, що підтримує тероризм
16:21
Через війну в Києві від 24 лютого загинуло 120 людей, пошкоджено 600 будівель, - КМВА
16:12
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:10
на фото: Євген Рибаков
У РФ заявили, що в Донецьку ліквідований чиновник слідкому Євген Рибаков
16:10
Сергій Шкарлет
Південна Корея передала Україні 6 тис планшетів для школярів
16:07
демонтаж драмтеатру у Маріуполі
Окупанти знищують докази своїх злочинів: у Маріуполі росіяни завершили демонтаж драмтеатру
16:05
OPINION
Володимир Гевко
"Не дай боже з Івана пана". Путін - яскрава ілюстрація приказки
15:43
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "калібрів", – ВМС
15:37
техніка для розмінування
Рятувальники з Естонії передали Україні техніку для розмінування на суму понад 337 тис. євро
15:20
Starlink
Україна отримала третю партію Starlink від Польщі: частину з них розмістять у Пунктах незламності
15:17
Ексклюзив
Динаміка втрат змушує ворога постійно оновлювати особовий склад на Сході, - речник Східного угруповання військ Череватий
15:12
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав країни НАТО продовжити постачання зброї Україні
15:09
Окупанти зімітували явку
Колаборантам на тимчасово окупованих територіях Росія не виплачує зарплати вже місяць, - мер Мелітополя Федоров
15:09
на фото: колаборант
СБУ повідомила про підозру чоловікові з найближчого оточення Стрєлкова-Гіркіна, який "передавав" окупантам шахти на Донеччині
14:55
У МОЗ заявили, що з коронавірусом за останній тиждень госпіталізували майже 3 тис. українців
14:40
путін путлер
У Путіна заявили, що він не спілкуватиметься з журналістами наживо через страх підхопити інфекцію
14:35
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку головнокомандувача: аналізували подальші можливі дії ворога
14:31
Україна-Угорщина
Угорщина грає у свою власну гру, вона взяла Україну в заручники своєї боротьби за гроші ЄС, - Кулеба
14:30
Єнс Столтенберг
"Ніщо не буде, як раніше": Столтенберг заявив, що повернення до звичних відносин з РФ після війни неможливе
14:13
Ендрю Тейт
Колишнього кікбоксера Ендрю Тейта затримали за підозрою у справі про торгівлю людьми
14:03
OPINION
Галина Пагутяк
Московська культурна експансія – як було, є і буде
13:59
Китай
Китай заявив про готовність бути глобальним партнером з Росією
13:57
На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалося авто з подружжям
13:54
на фото: руйнування
Росія завдала удару по Катеринівці Харківської області: дві людини загинули, є поранені
13:45
Дія опитування про Різдво
Майже 60% опитаних у Дії українців хочуть святкувати Різдво 25 грудня
13:41
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни готують новий етап бойових дій з проведенням стратегічних операцій, - військовий експерт Самусь
13:23
Оновлено
Обстріл Харківщини
Окупанти обстріляли прикордонне місто на Чернігівщині: загинула жінка
13:22
Знахідка в смітнику Дніпра
Комунальники Дніпра знайшли в сміттєвому баці міни, гранати та тротилові шашки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV