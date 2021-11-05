Кличко звільнив свого заступника через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Про це очільник столиці написав у Facebook.



"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде", - написав він.



Кличко зазначив, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, все було забезпечено.



"При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. У нас немає часу слухати чергові обіцянки чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Тому, переконаний, потрібно міняти менеджера проєкту. І я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що ми запустимо авторух в кінці цього року – Олександра Густєлєва", - додав мер Києва.

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