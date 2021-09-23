Клієнти сервісних центрів МВС зможуть використовувати е-паспорти в "Дії"
Сервісні центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) запровадили послугу шерингу документів через додаток "Дія"
Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Згідно з повідомленням, сервісні центри МВС спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадили новий функціонал - шеринг документів. Відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред'являти електронний паспорт у застосунку "Дія" та поділитися цифровою копією документа.
За словами першого заступника Головного сервісного центру МВС Юрія Смольянінова, ця послуга полегшить роботу адміністраторам центрів та збереже час відвідувачам.
У пресслужбі пояснили, що застосунок "Дія" дає можливість ділитися копіями цифрових документів та перевіряти їх дійсність в декілька кліків.
Для того, аби поділитися копією е-паспорта відвідувачі мають відкрити документ у застосунку "Дія", натиснути на нього та обрати штрих-код після чого надати цей штрих-код адміністратору або продиктувати йому тринадцятизначний код. Надалі необхідно підтвердити запит для передачі даних.
Завдяки цій процедурі виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копії електронних документів адміністратору.
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