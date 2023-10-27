Клімкін пояснив, чому Кремль публічно приймає представників ХАМАС
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр., вважає, що це розрахований шантаж Москви, аби продемонструвати, що Кремль єдиний, хто може розмовляти з ХАМАС та досягати результатів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Москві свідомо приймають ХАМАС публічно, бо хочуть показати, що Кремль єдиний, хто здатний розмовляти з ними та досягати результатів. І це вони хочуть показати Ізраїлю та арабським країнам, а також і Заходу, і Китаю у тому числі. Росії критично потрібен якійсь успіх та чимось всіх здивувати. От саме цим хамасівським візитом вони здивували, бо ж могли з представниками ХАМАСу говорити непублічно. Ми знаємо, що від Ірану ХАМАС дуже залежить, але не на 100% як "Хезболла". Але й Росія показує, що вона поки гравець на Близькому Сході. Вона має позиції навколо Асада (президент Сирії – ред.), тепер у ХАМАСа, також в Організації звільнення Палестини", - зауважив дипломат.
Павло Клімкін резюмував, що візит представників ХАМАСу до Москви абсолютно зрозумілий, тобто "без нас ви ніяк, або ми вам допоможемо, або гру зіпсуємо". Це абсолютно банальний шантаж, який дуже добре розрахований.
- 26 жовтня делегація ХАМАС прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади.
- 27 жовтня у звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що Росія запросила делегацію ХАМАС до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі надалі відвертати увагу США та Заходу від України
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